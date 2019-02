Debation Island is terug: deze LuckyTV-achtige persiflage van Temptation Island móét je zien

Temptation Island is pas net begonnen en we zijn nu al niet meer te houden. Roddels over de deelname van Roger, liefdesnieuws over verleider Jaimy: het gaat nauwelijks meer ergens anders over. Maar het allermooist van alles: Debation Island.

Voor wie geen flauw idee heeft waar we het over hebben: Debation Island is een persiflage dat wordt gemaakt door De Ideale Wereld, een satirisch actualiteitenprogramma van onze zuiderburen. Denk aan LuckyTV maar dan Vlaams, en puur en alleen gebaseerd op Temptation Island. Geloof ons, je lacht de billen uit je broek.

Diepe debatten

Vorig jaar verscheen de eerste reeks Debation-video’s, waarin een hoop ‘serieuze’ onderwerpen de revue passeerden. Ook dit seizoen beloven er weer verhitte debatten gevoerd te worden. Duurzame energie, klimaat, de brexit, mantelzorg: geen taboe wordt uit de weg gegaan.

Hier zie je de aankondiging van het nieuwe seizoen. Scrol verder naar beneden voor de eerste aflevering.

Het thema van deze week: IS-returnisation.

Een van onze favoriete edities van het vorige seizoen:

Check het YouTube-account van De Ideale Wereld voor alle filmpjes.

