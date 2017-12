Hoofdredacteur Debby: ‘Als vegetariër zou ik dit écht niet kunnen eten’

Debby is hoofdredacteur van VIVA. Elke week selecteert ze de grappigste, bijzonderste, ontroerendste, maar vooral de leukste viral video’s die je écht gezien moet hebben. Van zeemeeuwen tot toiletpotten, alles komt aan bod.

Speciaal aanzoek

‘Ik vind dit super lief en heel erg dapper, maar vooral: stoer. Dat Australisch accent is toch heerlijk… Echt een cool filmpje dit.’

Megameeuw

‘Ze probeert haar gezicht nog een beetje in de plooi te houden, maar dat is natuurlijk kansloos. Best wel bizar eigenlijk dat iedereen dieren altijd zo grappig vindt: het is zo simpel.’

Wat de pot schaft

‘Dit kan ook echt alleen maar in Azië. Écht, waarom zou je dit willen? Ik vind het vlees om eerlijk te zijn nog smeriger dan de wc-pot. Maar goed, ik eet dan ook geen vlees. ’

