Gisteren kondigden we de releasedatum van seizoen 2 van ‘Lupin’ aan. Vanaf 11 juni kunnen we alweer genieten van meesterdief Assane Diop en weten we eindelijk hoe het verhaal verder gaat. Het redelijk vlotte vervolg was al goed nieuws, maar nu blijkt dat we zelfs al een derde deel kunnen verwachten!

Seizoen drie Lupin in aantocht

De streamingdienst Netflix kondigde na de releasedatum ook gelijk aan dat Lupin na deel twee nóg een vervolg krijgt. Super goed nieuws natuurlijk! Al kan dit wel betekenen dat deel twee van de hitserie weer weinig afleveringen bevat. Maar we blijven even in het positieve nieuws hangen. Aangezien deel twee van Lupin al vijf maanden na het eerste deel op Netflix verschijnt, houden we goede hoop dat we ook deel drie weer snel kunnen verwachten.