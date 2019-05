Altijd al mee willen doen aan ‘(Wie is) de Mol?’ Dit is je kans!

Altijd al eens de kans willen hebben om mee te doen aan Wie is de Mol? Heerlijk alles saboteren en de kandidaten op het verkeerde been zetten, dat lijkt ons wel wat. Helaas werkt onze variant alleen met BN’ers, maar de Vlaamse versie zoekt weer ‘gewone’ kandidaten!

Of wij, ‘Hollanders’ ook mee mogen doen, dat is nog even de vraag. Maar hee, we kunnen het altijd proberen toch? Aan dit bloedstollende seizoen kwam afgelopen zondag een einde door de ontmaskering van dé Mol en wat was het een zinderende finale. Denk aan iets met drones, verfbommen en een bijna een soort actiefilm-achtige taferelen.

Joeri

Maar de favoriet dit seizoen was toch wel Joeri. We schreven het al eerder, maar deze man maakte het hele seizoen. Hij heeft zelfs zo’n indruk achtergelaten, dat VIER (de zender waarop De Mol wordt uitgezonden) hem zijn eigen soundboard gaf. Oh en dit onderstaande fragmentje niet te vergeten natuurlijk. Dus alsjeblieft lieve zuiderburen, maak een uitzondering en laat ons volgend jaar ook meedoen?

Bron: Flair.be | Beeld: Still