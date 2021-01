Waar was jij toen knuffelbeer Ruud in 1999 de harten van alle vrouwen stal in de állereerste realitysoap? Ik heb het natuurlijk over Big Brother. Vanavond start het vierde seizoen waarin acht kandidaten (vier Vlaamse en vier Nederlandse) met elkaar opgesloten zitten in een huis vol met camera’s. Nieuwe regel: kandidaten die met elkaar de koffer in willen duiken, moeten eerst een duim opsteken richting de camera. Big Brother is watching you…

Niet geheel onbelangrijk detail: het zijn er 115.. Nu is een duim opsteken naar één camera gelukkig genoeg, anders komt er van een vrijpartij weinig terecht. Producent Jeroen Compeer legt in De De Volkskrant uit waarom hiervoor gekozen is. ‘We willen nooit hoeven twijfelen als makers: is dit verantwoord, moeten we dit door laten gaan?’, aldus Compeer.

Verkrachting

In 2019 werd realitysoap De Villa (wat een verschrikking) van de buis gehaald nadat twee mannen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Ook loopt er een rechtszaak tegen een deelnemer van de Spaanse Big-Brother in 2017. De twee hadden eerder wel vrijwillig seks gehad, waardoor de makers niet ingrepen bij de vermeende verkrachting. De Zweedse Big Brother begon daarom met het opsteken van de tumme. Nederland en België nemen deze regel, na veertien jaar afwezigheid van Big Brother, nu over. Thumbs up!

Hieronder zie je trouwens wie de vier mannen en vrouwen zijn, die sinds oudejaarsnacht afgezonderd zitten van de grote boze buitenwereld.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Big Brother 2021 (@bigbrothernlbe)

Big Brother is vanaf vanavond om 20.30 uur te zien op RTL 4 en RTL 5 – of 24 uur per dag via een speciale livesteam op Videoland. Daarna is het programma, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van der Veire, iedere werkdag om 21:30 uur (zaterdag om 18:00 uur) op RTL 5 te bekijken.

Bron: Volkskrant | Beeld: RTL