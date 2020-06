Deelnemers gaan los op makers ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

Afgelopen zondag ging ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ eruit met een knaller. Oftewel: een heftige ruzie. Enkele deelnemers knallen nu vrolijk door: ze klappen uit de school over hoe het er écht aan toe gaat behind the scenes.

Het was weer puur genieten de afgelopen weken. Veel gekeuvel, veel geflirt, veel diva gedrag. Minstens zo veel macho gedrag. Met zoveel lekker ordinaire momentjes verveelden we ons geen moment. Voor sommige deelnemers ging het af en toe wat te ver, zo gaven ze deze week aan in gesprek met Grazia.

Drama

Deelneemster Ayla vindt dat sommige dingen héél anders overkomen op tv. Zo ook de geruchtmakende ruzie met Lakeisha uit aflevering twee. “Om het zo op televisie te zien was het echt heel heftig. Het duurde op televisie maar twintig seconden”, blikt ze terug. Volgens Ayla klopt het beeld niet echt met wat er werkelijk gebeurde. “Het leek heftiger dan in het echt, wij beleefden het anders. Het leek echt op pesten, maar er zijn andere dingen gebeurd die niet zijn uitgezonden.”

‘Het hele verhaal’

Ook Dante vindt dat MTV soms niet ‘het hele verhaal’ uitzond. “Het is helemaal anders dan hoe je het ziet op tv. In het echt heb je een heel lang verhaal, en op televisie zie je alleen maar stukjes. En dan weten de mensen niet ook wat er allemaal gebeurd is.” Grazia sprak ook met Levi – één van de meest besproken gasten uit het afgelopen seizoen. Hij ergerde zich aan hele andere dingen. Namelijk: de opnames zelf. “Ik vond dat wel het minst leuk aan de ervaring: het op de set staan. Soms kan alles zo lang duren.” Uh tja Levi, jij dacht dat je echt alleen maar vakantie kon vieren daar?