Dit zijn de deelnemers van Kamp Zuid van Expeditie Robinson 2018

Jawel dames en heren, het moment is hier. Na dagenlang raden wie toch die donkere schimmen op de foto’s waren, zijn de kandidaten van Expeditie Robinson 2018 – althans, die van Kamp Zuid – nu officieel bekendgemaakt.

Kamp Zuid zal bestaan uit de volgende deelnemers:

Donny Roelvink

Jody Bernal

Nienke Plas

I Am Aisha

Steven Brunswijk

Josylvio

Op het laatste lid moeten we nog even wachten. Zijn of haar identiteit wordt op 30 augustus – tijdens de Expeditie Robinson-fandag – bekendgemaakt.

Om zich voor te bereiden laat Donny Roelvink zich alvast klaarstomen door zijn broer en tevens oud-Robinsonkandidaat Dave.

Uit welke deelnemers Kamp Noord bestaat, blijft nog even spannend. Dit wordt volgens RTL binnenkort bekend gemaakt.

Vanaf donderdag 6 september is het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson te zien op RTL 5.

Beeld: Martijn van Gelder

