Zijn dit de eerste deelnemers van het nieuwe seizoen WIDM?

Zodra er een nieuw seizoen wordt aangekondigd, weet je: Molloten gaan op zoek naar mogelijke deelnemers aan WIDM. Wie was er lange tijd offline of verdacht stil op social media? Met die wetenschap lijken de eerste twee kandidaten alweer ontmaskerd.

De zoektocht naar de saboteur zou zich in ieder geval afspelen op deze locatie, zo wisten oplettende toeristen al te melden. Maar de namen van de deelnemers, die wisten ze nog niet te ontdekken.

Deelnemers WIDM

Gelukkig zijn daar Molloten die alle puzzelstukjes bij elkaar hebben gelegd en tot de volgende twee namen gekomen. We weten dat de opnames rond augustus/september plaatsvonden, dus dat maakt de selectie al iets makkelijker. En laten deze dames nu nét in die periode opvallend stil zijn geweest op hun social media kanalen.

Niet aan het werk

De eerste daarvan is Charlotte Nijs. Momenteel werkt ze als politiek verslaggever bij Hart van Nederland, maar je zou haar ook kunnen kennen van 6 Inside of haar werkzaamheden voor Nu.nl. Niet alleen plaatste ze niks op bijvoorbeeld Instagram ten tijde van de draaidagen, ook nam ze geen interviews af in deze zomerse maanden. Verdacht of niet?

Van de (digitale) buis

Wie ook van de (digitale) buis verdween, is Michelle Willemsen. Zij is verslaggever op het YouTube-kanaal van de Telegraaf, maar précies in augustus en september was ze niet zien in deze video’s. Het zou natuurlijk kunnen dat ze meer achter de schermen aan de slag ging, maar tel daarbij op dat ook zij van de radar verdween op social media en je weet als trouwe kijker inmiddels wel genoeg.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: Avrotros