Waarom deelnemers in realityshows zo snel hoteldebotel zijn

Jaydi was in Temptation binnen twee weken tot over haar over verliefd op Ricky. Sterker nog, de twee praten zelfs al over kinderen. Maar ook in programma’s als De Bachelorette en Prince Charming hebben de kandidaten al snel vlinders in hun buik. Hoe kan het dat deelnemers in realityshows zo snel verliefd worden?

Nou, je hebt voormalig realitysterren het misschien wel ooit horen hebben over de ‘intense beleving’. Je bent helemaal afgesloten van de buitenwereld en alles wat zich daar afspeelt, is op dat moment je realiteit. En dat verklaart ook waarom je een stuk eerder hoteldebotel wordt dan in het echte leven.

Realityshows verliefd

Dr. Kristen Willeumier legt uit aan HelloGiggles dat een programma als The Bachelor(ette) eigenlijk te vergelijken is met de wildste huwelijksreis ooit. ‘Als je aan de show meedoet, begeef je je in een emotionele, intense en onrealistische omgeving.’ Door het gebrek aan enige vorm van digitaal contact of enige ander vorm van vermaak, moet je je wel gaan focussen op elkaar.

Enige op de wereld

Ook Rachel Lindsay, deelneemster aan de show en The Bachelorette zelf, sluit zich daarbij aan: ‘Het is net alsof jullie de enige man en vrouw zijn op de wereld.’ Wanneer je dan een connectie voelt met iemand, gaat alles zo’n 10x sneller dan normaal. ‘Eerst ben je sceptisch en daarna denk je opeens: ‘Oh my gosh, ik kreeg een roos’, ‘Hij keek naar me’ en dan denk je ‘Dit is echt’ en begin je het te geloven.’

Rush

Ook gaan ze vaak behoorlijk grensverleggende dingen doen tijdens een date. Denk aan het van een brug springen in de Bachelorette tot het paragliden in Prince Charming. Deze activiteiten worden niet zomaar gekozen: de kandidaten komen ook hierdoor weer dichter tot elkaar. Dr. Willeumier sluit af: ‘Het is wetenschap. Studies hebben aangetoond dat een adrenaline rush seksuele aantrekkingskracht stimuleert.’ En was Gaby daarna ook niet helemaal gek op Jordy? Zie, het werkt.

Bron: Grazia | Beeld: RTL