Déjà vu: waarom de laatste outfit van Serena Williams op social media hét onderwerp van gesprek is

De sportoutfits van Serena Williams maakt nogal eens wat los. Neem nou de zwarte catsuit die de tennisster afgelopen zomer tijdens de Roland Garros droeg, of de tutu waarin ze verschillende keren speelde. Ook haar kledingkeuze tijdens bij de Australian Open bleef deze ochtend niet onopgemerkt.

Serena Williams speelde vanmorgen een wedstrijd tegen de Duitse Tatjana Maria in de eerste ronde van de Australian Open. Toch is het niet haar prestatie – in 49 minuten versloeg de Amerikaanse tennisster haar tegenstander – dat vandaag het onderwerp van gesprek vormt. Nee, men heeft het vooral over de mintgroene, strakke playsuit die ze aanhad: haar zelfbenoemde ‘Serena-tard’ die ze het hele toernooi zal dragen. Onder het custom-made Nike-pakje met zwart-witte strepen droeg ze een netpanty (op de foto’s niet heel duidelijk te zien). En ja, dat roept de nodige reacties op.

Is there nobody around with @serenawilliams who says Serena don't wear this? Serenity you can't wear this on a tennis court! @AustralianOpen please make some clothing rules some things are okay but this is a example of something you can't wear #AusOpen — 𝓜𝓪𝓻𝓴 (@MarkVroomenn) January 15, 2019

Toch zijn veruit de meeste reacties positief. En terecht.

Serena Williams unveiling her outfit at the #AusOpen pic.twitter.com/VlRIOh0wvZ — Abraham Lim (@realabrahamlim) January 15, 2019

This is an act of class. Great sportsmanship @serenawilliams ! Also, she looks amazing in her green ensemble!!!! https://t.co/jWujXfdHi1 — Ashley (@ashleywerner23) January 15, 2019

@serenawilliams Aussie open outfit is killinggg 😍😍. Green look so good on her 🔥 — SJ 🇩🇲🇬🇩 (@StaceJules) January 15, 2019

Green means go! Let’s go Serena. — TJ (@ToshaJo82221529) January 15, 2019

She looks fab that green really suits her x — Nҽɯƚ (@newt_kiters) January 15, 2019

I have died. Cause of death. Serena’s #ausopen kit. — Catherine (@catcallfilms) January 15, 2019

Not only is she one of the greatest tennis players on the court, but @serenawilliams seriously SLAYS on the court with her outfits! Always looking amazing 🙌🏼 #AusOpen — Fighter. 💪🏽👊🏽 (@lakishajayde) January 15, 2019

