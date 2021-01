Demi Lovato showt feministische nail art: ‘Alle borsten zijn mooi’

Demi Lovato liet onlangs met een knalroze coupe al zien dat ze zij en mierzoet roze een ideale match zijn. Nu gaat ze nog een stapje verder, en showt ze geweldige feministische nail art waarmee ze een ode brengt aan borsten. Alle borsten. Tell em, Demi.

Haar lange nepnagels zijn voorzien van een gezellig lichtroze kleurtje, met daaroverheen op iedere nagel een ander stel borsten getekend. Bij de foto schrijft Demi Lovato: ‘Alle borsten zijn mooi’, om nog maar eens duidelijk te maken dat ze he-le-maal klaar is met het heersende schoonheidsideaal.

Negatief zelfbeeld

Het is niet voor het eerst dat Demi zich uitspreekt over dergelijke onderwerpen. Eerder liet ze al weten een flink pestverleden te hebben gehad en jarenlang te hebben geworsteld met een eetprobleem en een negatief zelfbeeld. Op Instagram deelde ze soms nog steeds last te hebben van slechte gedachtes over zichzelf. ‘We horen de term ‘body positivity’ de hele tijd,’ schreef ze. ‘Om eerlijk te zijn, voel ik me niet altijd positief over mijn lichaam.’

Zelfliefde

Toch zit de zangeres beter in haar vel dan ooit tevoren. ‘Ik weet dat ik er alles aan doe om voor mezelf te zorgen. Als er iets aan mijn lichaam is dat ik niet leuk vind, herinner ik mezelf eraan dat het niet definieert wie ik ben, ‘aldus de ster tegen Glamour. ‘Hoe meer je tegen jezelf zegt dat je mooi bent, hoe meer je het gaat geloven.’

Bron: Instagram, Popsugar | Beeld: Brunopress