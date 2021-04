Demi Lovato ‘herbeleeft’ bijna fatale overdosis in nieuwe video

Het leven van Demi Lovato lijkt van de buitenkant een en al glitter en glamour te zijn, maar de zangeres deelt steeds vaker dat ook zij diepe dalen kent. De video van haar nieuwste single ‘Dancing with the devil’, laat dat op intense wijze zien.

De 28-jarige zangeres werd in juli 2018 bewusteloos aangetroffen in haar huis in Los Angeles. Ze had een overdosis genomen, en deze werd haar bijna fataal. Jarenlang kampte ze met een drank- en drugsverslaving, maar inmiddels gaat het naar eigen zeggen ‘beter dan ooit’.

Nasleep

De overdosis kreeg een lange nasleep, vertelde ze eerder. ‘Ik had hersenschade en ik heb nog steeds te maken met de gevolgen daarvan. Ik rijd geen auto, want ik heb blinde vlekken voor mijn ogen’ liet de zangeres weten. ‘En ik heb ook lange tijd heel veel moeite gehad met lezen. Dit ging maanden niet, omdat mijn zicht zo wazig was.’

Herbeleving

Deze gevoelens en ervaring verwerkt ze in de video van haar nieuwste single, die zojuist in première is gegaan. In de beelden herbeleeft Demi Lovato de aanloop naar de overdosis toe, het moment zelf en de momenten na het heftige voorval. Details van het echte incident, van haar haar tot haar make-up van toen, zien we terug. Ze draagt ​​zelfs een groen jasje dat lijkt op het jasje dat ze droeg op de avond waarop ze gevonden werd.

De tekst gaat verder onder de video. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) Steun Op Instagram deelt de zangeres een clip van de video, waarbij ze bemoedigende woorden aan haar fans schrijft. Ze wil duidelijk maken dat diepe dalen écht gevolgd kunnen worden door hoge pieken en dat hulp vragen altijd goed is. ‘Als jij of iemand die je kent steun nodig heeft, vergeet dan niet dat je om hulp kunt vragen’, aldus Demi Lovato.

