Demi Lovato lanceert podcast over mentale gezondheid

Demi Lovato is al meermaals openhartig geweest over haar worstelingen met haar mentale gezondheid. Ze vindt het onderwerp zo belangrijk, dat ze het bespreekbaar maakt in een eigen podcast die ze volgende week lanceert.

De zangeres vertelde in haar vierdelige docu-serie Demi Lovato: Dancing With the Devi eerder al over haar overdosis in 2018. Het incident werd haar bijna fataal. Omdat ze merkt dat velen steun putten uit haar openheid, lanceert ze volgende week een podcast waarin ze ook diep op dit onderwerp en andere belangrijke onderwerpen in zal gaan.

Podcast

Demi Lovato vertelt op Instagram dat haar podcast ‘4DwithDemi’ gaat heten. ‘Ik kan niet wachten tot jullie de eerste aflevering kunnen gaan beluisteren en de gasten te weten komen’, schrijft ze. Naast mentale gezondheid behandelt ze ook actuele onderwerpen, en wil ze ‘gezonde discussies’ voeren met haar gasten.

Meer compassie

Ook wil ze het met haar gasten veel gaan hebben over de LHBTI+-rechten, waardoor ze hoopt meer compassie tussen mensen te creëren. Welke gasten er allemaal aan zullen schuiven is nog een verrassing, maar de zangeres liet al wel weten dat Chelsea Handler, Jane Fonda, en Jameela Jamil binnenkort te horen zijn.

