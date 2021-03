Demi Lovato: ‘Mijn verloving was een valse belofte’

Demi Lovato vertelt openhartig dat ze haar verloving met Max Ehrich heeft ‘gebruikt’ om zichzelf ervan te overtuigen dat het beter met haar ging, nadat ze in 2018 bijna overleed aan een overdosis drugs. Aan Entertainment Weekly laat de zangeres weten dat haar verloving een ‘valse belofte’ was.

In juli 2020 verloofde Demi zich met Max, nadat ze een paar maanden samen waren. Twee maanden later ging het koppel echter alweer uit elkaar.

Valse belofte

‘Ik heb mezelf voor de gek gehouden, omdat het de meest veilige oplossing was. Ja, ik gaf enorm veel om hem maar ergens in mijn hoofd hoorde ik een stemmetje. En dat stemmetje zei me dat ik dit vooral deed om de buitenwereld maar te laten zien dat alles goed ging met me na mijn ziekenhuisopname. Het was een valse belofte,’ aldus Demi.

Helemaal vrij

De zangeres voelt zich nu zo vrij als een vogeltje. ‘Nu ben ik helemaal vrij. Ik heb geen relatie, ben niet verloofd of getrouwd. Ik heb geen peperdure ring om mijn vinger nodig om te denken dat dat mijn leven compleet maakt.’

