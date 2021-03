Demi Lovato: ‘Na body shaming in de media kreeg ik een terugval’

Demi Lovato vertelt openhartig over haar jarenlange struggle met verslavingen en eetstoornissen. In een nieuw interview vertelt ze hoe body shaming in de media bijna leidde tot een terugval.

‘Ik denk dat het direct was nadat ik uit rehab kwam in 2018′, vertelt Demi in een interview met Paper magazine. ‘Ik zag ergens een artikel waarin stond dat ik ‘morbide obees’ was. Dat is het meest triggerende wat je kunt schrijven over iemand met een eetstoornis. Dat was rot, en ik wilde ermee stoppen. Ik wilde weer gebruiken, het opgeven.’

Die ervaring bleek een keerpunt voor de zangeres. Sindsdien leest ze geen artikelen meer over zichzelf. ‘Ik besefte dat als ik het niet zie, het me ook niet kan raken. Dus ik ben gestopt met kijken en probeer geen negatieve dingen op te zoeken.’

Waarom ben ik nuchter?

In de talkshow van Ellen DeGeneres vertelde ze ook hoe haar drankverslaving en eetstoornis vaak hand in hand gaan. ‘Mijn eetstoornis werd met de jaren slechter, tot aan mensen die checkten wat ik bij Starbucks had besteld aan toe. Gewoon veel kleine dingen die me heel, heel ongelukkig maakten. Mijn boulimia verslechterde en ik vroeg om hulp die ik niet kreeg. Ik zat vast. Ik was nuchter en dacht: nu ben ik zes jaar nuchter, maar ongelukkig. Ik voel me zelfs nog ongelukkiger dan toen ik wel dronk. Waarom ben ik nuchter?’

Perfectionisme

In 2018 probeerde ze volledig van de drank en drugs af te blijven. Tegenwoordig drinkt ze alleen nog af en toe en rookt ze af en toe marihuana. ‘In mijn carrière heb ik er voordeel van dat ik een perfectionist ben. Maar in mijn persoonlijke leven helpt het me zeker niet. Eetstoornissen, lichaamsbeeld en perfectionisme zijn geen vrienden in mijn wereld, en is het een moeilijke balans. Maar voor het grootste gedeelte is het iets waar je doorheen moet met zoveel mogelijk gratie.’

Haar documentaire Demi Lovato: Dancing with the Devil the Devil is gisteren in première gegaan op YouTube.

