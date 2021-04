Demi Lovato over ex-verloofde: ‘Hij was een ander persoon dan ik dacht’

Demi Lovato heeft zich uitgesproken over haar korte en intenste relatie met Max Ehrich. De twee waren verloofd, maar gingen na twee maanden uit elkaar. De zangeres laat weten dat ze zich voor de gek gehouden voelde, en haar ex-verloofde totaal niet bleek te kennen.

In haar Youtube-serie ‘Dancing with the devil’, vertelt de zangeres openhartig over haar relatie met Ehrich en de manier waarop ze uit elkaar gingen. ‘Het moeilijkste deel van de breuk was rouwen om de persoon die ik dacht dat hij was.’

Onstuimige relatie

Demi Lovato en Max Ehrich ontmoetten elkaar tijdens de start van de lockdown in 2020. Hun relatie ging snel: ze gingen samen in quarantaine en een paar maanden later prijkte er plots een joekel van een ring om Demi’s vinger. Tot een huwelijk kwam het niet, want kort daarna ging het stel uit elkaar.

Overhaaste relatie

Demi vertelt dat hun relatie overhaast voelde. ‘Ik denk dat ik me haastte in iets waarvan ik dacht dat het was wat ik moest doen. Ik realiseerde me naarmate de tijd verstreek dat ik de persoon met wie ik verloofd was niet echt kende.’ Ze vervolgt dat ze destijds veel te horen kreeg dat hun relatie toch zou niet zou werken. ‘Dat al die mensen gelijk kregen, was heftig. We waren maar vier of vijf maanden samen.’

Queer Onlangs vertelde Demi Lovato zich goed te voelen. ‘Nu ben ik helemaal vrij. Ik heb geen relatie, ben niet verloofd of getrouwd. Ik heb geen peperdure ring om mijn vinger nodig om te denken dat dat mijn leven compleet maakt.’ Ook vertelde ze recentelijk pas na de break-up te beseffen ‘hoe queer’ ze eigenlijk is. ‘Ik kom steeds dichter bij mijn eigen zelf en wie ik ben. Ik weet wie ik ben en wat ik ben, maar ik wacht nog even om volledig zoals haar naar buiten te treden’, aldus de zangeres.

Bron: Teen Vogue | Beeld: Getty