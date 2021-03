Demi Lovato onthult: ‘Ik ben pan-seksueel, ik val op mensen’

Demi Lovato (28) is in een interview uit de kast gekomen als pan-seksueel. De zangeres laat weten dat ze op mensen valt, ongeacht het geslacht. Ook doet ze een boekje open over haar kinderwens.

Demi laat weten dat ze nu helemaal in balans is met haar eigen seksualiteit en dat ze zich bevrijd voelt nu ze uit de kast is. In het interview legde ze uit: ‘Ik ben pan-seksueel, ja. Ik houd van mensen, zowel vrouwen als mannen. Het gaat mij erom dat ik een goed gevoel bij iemand krijg en dat kan dus iedereen zijn. Ik ben er trots op om tot de LBGTQIA+-gemeenschap te behoren en daar nu eerlijk voor uit te kunnen komen. Dat heeft namelijk best wel lang geduurd.’

Dat dit zo lang geduurd heeft, heeft volgens de zangeres alles te maken met haar achtergrond. Ze is opgegroeid in een Christelijk gezin in Texas. Volgens Demi zijn ze daar niet heel ruimdenkend rondom seksualiteit. ‘Daar is het toch het standaard ‘man/vrouw’ plaatje, trouwen en kinderen krijgen. Mede daardoor heb ik mezelf zo lang afgesloten voor de persoon die ik eigenlijk altijd ben geweest, maar die ik niet durfde te zijn’, aldus Demi.

Demi heeft veel nagedacht over haar seksualiteit en wat dit betekent voor haar toekomst. Zo ook over haar kinderwens en hoe ze dat voor zich ziet als ze niet met een man eindigt. ‘Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat ik kinderen ga adopteren. Ik weet namelijk niet of ik uiteindelijk met een man eindig en op die manier dus zwanger zou kunnen raken. Het is nu allemaal nog heel open voor mij, ik heb net vrede gemaakt met het feit dat ik hier zo openlijk over spreek. Dat is al een hele overwinning, dus we zullen zien wat de toekomst in de petto heeft’, vertelt de zangeres.

