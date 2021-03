Demi Lovato: ‘Pas na mijn break-up besefte ik hoe queer ik ben’

Demi Lovato (28) was gelukkig in de liefde en verloofd met haar vriend, acteur Max Ehrich (29). Verder dan een knoepert van een ring kwam het niet, want de twee braken hun verloving af. Achteraf gezien beseft de zangeres pas hoe goed dat voor haar is geweest.

Demi’s relatie met de acteur ging snel. Ze gingen samen in quarantaine vanaf maart 2020 en verloofden zich in juli van dat jaar. Maar tegen september zette Demi een punt achter de relatie, omdat ze hem naar eigen zeggen niet vertrouwde.

Opluchting

Aan Glamour vertelt de 28-jarige zangers dat ze door haar break-up inzag hoe queer ze eigenlijk is. ‘Het afgelopen jaar was ik verloofd met een man, en toen het niet werkte, dacht ik: ‘dit is een enorm teken.’ Ik dacht dat ik mijn leven met voor altijd met hem zou doorbrengen. Nu dat niet doorging, voelde ik een gevoel van opluchting. Het voelde alsof ik eindelijk naar mijn truth kon gaan leven.’

View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

Fijner bij vrouwen

Terwijl Demi Lovato tot dat punt altijd relaties met mannen had gehad – onder andere Austin Wilson, Mike Johnson en Joe Jonas gingen haar verloofde voor – zag ze in dat ze zich eigenlijk veel fijner voelt bij vrouwen. ‘Ik zoende met een meisje en besefte dat dit veel beter voelde.’

Diepgewortelde gevoelens

Ze vervolgt: ‘Altijd als het tijd was om seksueel te zijn met de jongens met wie ik omging, voelde ik een soort diepgewortelde reactie omhoog komen dat ik het eigenlijk niet wilde.’ De zangeres vertelt dat dit niks te maken had met de jongens in kwestie, maar met haar geaardheid. ‘Ik merkte dat ik de vriendschappen van die mensen echt meer waardeerde dan de romantiek, en ik wilde de romantiek niet van iemand van het andere geslacht.’

Of ze echt alleen op vrouwen valt weet Demi nog niet. 'Ik kom steeds dichter bij mijn eigen zelf en wie ik ben. Ik weet wie ik ben en wat ik ben, maar ik wacht nog even om volledig zoals haar naar buiten te treden', aldus de zangeres.

