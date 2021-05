Demi Lovato gaat vanaf nu non-binair door het leven

Demi Lovato (28) kondigt op Twitter aan voortaan non-binair door het leven te gaan. ‘Ik ben zo blij dat ik vandaag meer over mijn leven kan delen met jullie. Met trots laat ik weten dat ik vanaf nu als non-binair door het leven ga en verander ik officieel mijn voornaamwoorden om voorwaarts te gaan.’

Voortaan wil Demi graag aangeduid worden met de voornaamwoorden hen/die. ‘Dit besluit komt na heel wat helen en zelfreflectie. Ik ben nog steeds aan het leren en beweer ook niet dat ik een expert ben. Door dit met jullie te delen, stel ik mezelf opnieuw kwetsbaar op’, schrijft hen op Twitter.

Demi deelt dit niet naar eigen zeggen ook om anderen die het niet nog niet hebben kunnen delen met hun geliefden te steunen. ‘Blijf alsjeblieft geloven in jouw waarheid, ik stuur ontzettend veel liefde naar jullie.’

Today is a day I’m so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021