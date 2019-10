Oeter, oeter, oeter, zonder Demi op de scooter: dit is de reden dat Demi en Sidney uit elkaar zijn

Ze hielden het heel Temptation Island vol met elkaar en óók nog daarna: Demi en Sidney. Toch gingen ze een tijdje terug uit elkaar. De reden van de breuk? Die vertelde de brunette eerst nog niet. Maar soms zeggen beelden meer dan woorden.

Team Tempa – onze favoriete bron op het gebied van Tempa-roddels – heeft namelijk een nogal pikant filmpje in handen gekregen. Want Demi zei het al eerder: ‘Het hele verhaal komt nog wel uit’. Wij dachten aan een clickbait video à la Rodanya, maar ze blijkt niet zelf de onthulling te willen doen.

Vreemdgaan

Te zien is namelijk hoe Sidney in bed ligt met een ander meisje, overduidelijk gefilmd door Demi. Hij doet alles om zich er nog uit te lullen – hij was gewoon verdrietig en dit meisje kwam hem troosten, uhu, sure -, maar iedereen kan hier maar één conclusie uit trekken: hij is vreemdgegaan. Nummer 78 dus, als we zijn verhalen moeten geloven in Temptation. Hier verkondigde hij dat hij met wel 76 meiden (+ Demi) het bed had gedeeld.

Scooter

Lang verhaal kort, Demi zal in ieder geval nooit meer op de scooter van Sidney hoeven. En ook fijn voor hem: hoeft hij niet meer alles te doen voor ‘dat meisje’.

Bekijk de video hieronder.



