Makes sense: dit is waarom Denise in ‘Temptation’ zoveel Engels praatte

Een aflevering Temptation was natuurlijk niet compleet zonder wat Engelse woorden van Denise. Want, no matter what, je wist sowieso dat er wat hippe woorden in de mix werden gegooid. Zelf na haar huwelijksaanzoek zei ze niet gewoon ‘ja’, maar ‘yes, absolutely‘.

Veel kijkers vroegen zich af of ze een cursus gaf in de taal en het commentaar op Twitter was elke week niet mis. Een irritatiefactor voor velen, maar eigenlijk kan Denise helemaal niet zoveel aan deze switch naar het Engels doen.

Weet Denise dat het Temptation Island NL is? Zelfs je aanzoek in het Engels beantwoorden. Hou op met me hoor 😂😂😂 #temptationislandnl #TemptationIsland #TEMPTATIONISLAND — B. Aard (@DeKlaagbaard) February 18, 2021

M'n Schotse vriend vindt Denise juist wel leuk. Kan hij tenminste iemand verstaan wanneer hij meekijkt 😂👍 #TemptationIslandloveorleave #TemptationIslandnl #TemptationIsland — Juulsoof (@juulsoof) February 18, 2021

Ik denk dat die Denise meer Engels praat in één aflevering #TemptationIsland dan ik in mijn hele leven. O sorry, ik bedoel life. — Marleen Staal (@Vrouwvstaal) February 18, 2021

Denise Temptation

In gesprek met Girlscene legt Denise uit dat ze heel veel familie heeft in het buitenland en daar elke dag Engels mee praat. ‘Zelf heb ik ook in het buitenland gewoond en heb ik Engelssprekende collega’s.’ Kortom, ze spreekt gewoon ontzettend veel in de taal in het dagelijks leven. ‘Op een gegeven moment is het lastig om je in één taal te kunnen uiten. Marco doet dit ook, maar het valt bij hem minder op.’

Fresh start

Hoewel de roddels bleken te kloppen en Marco behoorlijk de mist in ging met Tahira, zijn de twee nog steeds samen. ‘Hij doet heel erg zijn best om mijn vertrouwen terug te winnen’, sluit Denise af. ‘Hij zegt heel vaak dat hij van mij houdt en dat hij de rest van zijn leven met mij wil delen.’

