Denk jij wat wij denken? Déze handbalster doet mee aan ‘Expeditie Robinson’

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson komt (eindelijk!) steeds dichterbij. En om kijkers alvast in de stemming te laten komen, droppen de makers de ene na de andere hint. Maandag werd er al een filmpje gedeeld en ook nu is het weer raak. Heb jij enig idee welke kandidaat hiermee bedoeld wordt?

‘Dit museumstuk weet wel raad met een handbal,’ schrijft het productieteam bij een teasende video op Instagram. Als we Shownieuws mogen geloven, is het Estavana Polman – de geliefde van voetballer Rafael van der Vaart – degene die in de komende afleveringenreeks van Expeditie Robinson te zien zal zijn. Ook passeert de naam van Tess Wester van het Nederlands handbalteam de revue.

HNTM

Kijkers wagen ook een gok en de reacties stromen dan ook binnen onder de post. Velen denken inderdaad dat het om Estavana gaat, maar ook zegt iemand (héél terecht): ‘Ik gok een handbalster die gestopt is want een topsporter die nog actief is gaat niet zo’n roofbouw op haar lichaam plegen als ze nog actief is. Dus denk Yvette Broch.’ Daar zijn meerdere fans het mee eens. ‘Goed punt!,’ klinkt het. En: ‘Er staan ook hakken naast, en Yvette heeft ooit meegedaan aan Hollands Next Top Model.’ Sounds aannemelijk, toch?

De tekst gaat verder onder de posts.

Andere deelnemers

Eerder werd al bekendgemaakt dat Smaakpolitie-presentator Rob Geus, catwalkcoach Mariana Verkerk, YouTuber Kalvijn, zangeres Shary-An Nivillac, NPO 3FM-dj Frank van der Lende, YouTuber Dionne Slagter, verslaggever Jaap van Deurzen en zangeres Anita Heilker dit jaar de strijd met elkaar aangaan op het onbewoonde eiland. Het programma is vanaf zondag 1 september te zien op RTL, op een ander moment dan we gewend zijn.

Bron: Libelle | beeld: RTL