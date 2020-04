Deelnemer Dennis vertelt over pesterijen in Ex on the Beach: ‘Niet het hele verhaal’

Het nieuwe seizoen van Ex on the Beach is nog maar net begonnen en nu al raken de kijkers niet uitgepraat over alle drama’s tussen de kandidaten onderling. Toch viel één specifiek voorval niet in goede aarde bij de kijkers. Nieuwkomer Lakeisha, de ex van Levi, werd niet bepaald goed door de groep ontvangen en dat zorgde voor geschokte reacties. Er zou volgens de kijkers sprake zijn geweest van pesterijen, buitensluiten en zelfs racisme.

Volgens deelnemer Dennis ligt het iets genuanceerder. Tegenover Het Laatste Nieuws vertelt hij hoe het er volgens hem echt aan toe ging.

De komst van Lakeisha

In de tweede aflevering zagen we dat Lakeisha, meteen nadat ze uit de zee kwam rollen, met haar ex Levi op date moest van de tablet of terror. Levi had het nét leuk met Julie en het prille koppeltje was dan ook not amused over de date. Tot overmaat van ramp besloot Lakeisha om alsnog werk van Levi te maken en het bed in zijn kamer te claimen. Deze keuze viel niet in goede smaak bij de groep en ze besluiten eensgezind om Levi’s ex lover volledig te negeren. Lakeisha moest zelfs aan een apart tafeltje eten bij het avondmaal, omdat haar stoel door de groep werd weggehaald.

Ex on the Beach Dennis

De hele gebeurtenis zorgde voor een hoop verontwaardigde reacties van de kijkers. Toch zat de vork volgens deelnemer Dennis heel anders in de steel dan het op beeld overkomt. ‘Ons groepje van acht was echt geweldig. We hadden een hele goede klik met z’n allen’, vertelt hij. Maar ook hij vond het in de aflevering heftig overkomen.

Too much

‘Toen ik dat op televisie zag, kwam het heel hard en heftig over. Ik kan alleen maar zeggen dat de kijkers niet alles te zien hebben gekregen. Een aflevering is nu eenmaal beperkt.’ Volgens Dennis was het juist Lakeisha zelf die de pesterijen begon. ‘Zij kwam binnen met de intentie om ons uit elkaar te drijven. Ze wilde chaos veroorzaken, maar dat wilde wij niet laten gebeuren. Lakeisha wist ook op voorhand dat haar gedrag consequenties zou hebben. Was het too much hoe we haar behandeld hebben? Waarschijnlijk wel.’

Racisme en pesterijen

Door de kijkers werd in sommige reacties aangehaald dat de pesterijen met racisme te maken hadden. ‘Ik wil heel duidelijk benadrukken dat het sowieso niet onze intentie was om haar te pesten’, zo vervolgt hij. ‘Ik las ook enkele reacties die zelfs spraken van racisme, maar dat speelde op geen enkel moment mee. Wat je ziet, is onderdeel van een groter verhaal, dat niet volledig in beeld werd gebracht. (…) Geloof me: er staat nog heel wat te gebeuren.’

