Dat we ons leven niet altijd als rozengeur en maneschijn ervaren, blijkt wel uit de oproep die een journalist afgelopen week op Twitter deed. Ze zat er flink doorheen en vroeg of er iemand wakker was om even mee te bellen omdat alle crisisdiensten niet bereikbaar waren.



Is er hier iemand nog wakker die kan bellen even? Had nooit verwacht dit te plaatsen maar de crisisdienst kan pas over een paar uur terugbellen en 113 heeft ‘geen medewerker beschikbaar’ ik kan alleen een bericht achterlaten en binnen 24u teruggebeld worden wat te laat is — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) 20 november 2019

Nood aan de vrouw

Gelukkig kreeg de journaliste in tien minuten tijd allerlei aanbiedingen van mede-twitteraars en belde ze met een journalist (en wildvreemde) die op dat moment in Brazilië zat. Het hielp. Even dacht ze erover om de oproep te verwijderen van Twitter maar ze besloot ‘m te laten staan. Ze hoopt hiermee te stimuleren dat mensen in psychische nood beter geholpen gaan worden. Want ze is niet de enige.

Wauw. Zoveel reacties in TIEN minuten. En nog mooier: ik heb net met een wildvreemde aan de andere kant van de wereld gebeld en het hielp, ben uit mijn herbelevingen, nu naar bed en morgenvroeg therapie. Is dit nou de Nieuwe GGZ? @JimvanOs1 https://t.co/mwiebzcRj2 — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) 20 november 2019

Hoop zo dat dit niet de nieuwe GGZ is. Ik heb 1,5 jaar geleden ook zo’n noodkreet op Twitter moeten zetten vanwege een soortgelijke situatie. Ben blij dat het goed is gekomen, Silke. Je mag me altijd bellen, ook ‘s nachts. — Jason 🚀 (@JasonErvD) 20 november 2019

Wie kun je bellen?

Er bestaan verschillende hulplijnen. Nu moeten deze natuurlijk wel beschikbaar zijn op het moment dat jij belt. Misschien zou je dus ook in jouw omgeving twee mensen kunnen vragen of ze jouw ‘hulplijn’ willen zijn. Dat kunnen vrienden zijn, een tante of oom of iemand anders die goed kan luisteren. Wees tegen hen open over jouw situatie, en vraag ze of je ze ook ’s nachts of ’s avonds laat mag bellen. Als je weet dat die persoon ervan op de hoogte is dat je laat nog kunt bellen, zul je dit ook makkelijker doen.

Daarnaast zijn er een aantal nummers die je kunt bellen als je je depressief voelt:

113 – dit is een speciale hulplijn voor mensen die denken aan zelfdoding denken

Sensoor (0900-0767), ook beschikbaar als je wilt bellen of mailen, voor als je je hart wilt luchten of eenzaam bent. Je spreekt hier met vrijwilligers. (24/7 beschikbaar)

Stichting korrelatie ((0900-1450) zijn ook per mail of chat bereikbaar, maar wel alleen tijdens kantoortijden. Dit zijn professionele hulpverleners.

De luisterlijn: 0900 0767, een luisterlijn met vrijwilligers die 24/7 bereikbaar is, per mail, chat en telefoon. De vrijwilligers krijgen training en worden begeleid door professionals.

