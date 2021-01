Als je je tijdens deze coronacrisis neerslachtiger voelt dan anders, is dat natuurlijk helemaal niet gek. Sterker nog: als je fluitend en dansend het leven door zou komen als er een virus de wereld overwaait, ben je eerder uitzondering dan regel. Een beetje neerslachtig zijn, is niet zo erg. Maar wat als het een groot probleem wordt?

Uit onderzoek van EenVandaag in september 2020 bleek dat een meerderheid van de 25.000 ondervraagde leden van het Opiniepanel sinds het begin van de coronacrisis last heeft (gehad) van mentale klachten. Dit ging van piekeren en prikkelbaarheid tot depressies en paniekaanvallen. Alarmerend; zeker als je weet dat normaal gesproken al 1 op de 5 mensen last krijgt van een depressie en dat in 2020 dus nog meer was.

Deze cijfers staan niet op zichzelf. Het Trimbos Instituut heeft in mei vorig jaar al onderzoek gedaan naar de invloed van de coronacrisis op de mentale gezondheid. Uit een onderzoek onder 3000 respondenten bleek dat 1 op de 3 mensen meer last heeft van angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen. 1 op de 10 geeft zelfs aan soms aan de dood te denken. Ruim zestig procent van de ondervraagden heeft aangegeven behoefte te hebben aan hulp voor het omgaan met negatieve stemmingen, slaapproblemen, stress en angst. Ook ondersteuning bij sociale contacten en dagstructuur zijn genoemd.

Zo blijf je positief

Zeker nu de huidige lockdown met drie weken verlengd is, kan het moeilijk zijn om een positieve mindset te houden. Onderstaande tips kun je volgen om structuur in je dag te houden en een positief gevoel vast te houden. Maar let op: bij suïcidale gedachten of daadwerkelijke depressieve gevoelens is het verstandig een bezoek te brengen aan je huisarts.

(Online) hulp en/of praatgroepen

Weet dat je niet alleen bent als je struggelt met je mentale gezondheid. Online zijn praatgroepen te vinden, maar ook een psycholoog, praktijkondersteuner bij de huisarts of andersoortige hulp gaat “gewoon” door nu. Maak daar dus vooral gebruik van en onthoud: je mentale gezondheid is (misschien nog wel belangrijker maar in ieder geval) net zo belangrijk als je fysieke gesteldheid.

De kans dat je om kwart voor 9 ’s ochtends je bed uitspringt en om 9 uur ongewassen en zonder ontbijt achter je laptop zit voor je werk is aanwezig. Verleidelijk, maar daar gaat je mentale gezondheid niet zo lekker op. Probeer dus een ritme aan te houden: sta op een bepaalde tijd op, neem een ontbijt, douche jezelf en (als je echt diehard bent) zorg je dat je voor je werk al even hebt bewogen. Er zijn online ook gratis dagplanners te vinden die je eventueel kunnen helpen structuur aan te brengen. Ook voor je avondritueel geldt hetzelfde: ga niet tot diep in de nacht series zitten bingen, maar ga op een specifieke tijd naar bed.

Natuurlijk: als je een depressie hebt, is niets irritanter dan wanneer mensen dingen zeggen als: “Heb je geprobeerd te wandelen?”. Maar als je een dipje hebt of gewoon niet zo lekker in je vel zit, kan een liefdevolle schop onder je kont om tóch even een lunchwandeling te maken je echt helpen om je beter te voelen. Dertig minuten lichte beweging per dag is al genoeg om de positieve effecten ervan te ervaren.

Ook hierbij geldt hetzelfde als hierboven: bij een depressie kun je gezond eten wat je wilt, je gaat je dan echt niet wonderbaarlijk genoeg beter voelen. Maar om lekker in je vel te zitten, is het wel fijn om je lijf te vullen met eten en drinken dat voedzaam is. Denk aan voldoende groente en fruit, water in plaats van frisdrank en volkoren producten. Maar vergeet vooral ook niet om te genieten van eten: als het bakken van heerlijke taarten op dit moment jouw enige uitlaatklep is, geniet er dan ook vooral van (ook van het opeten).

Met de constante stroom aan nieuwsberichten, kan het wijsheid zijn deze te beperken. Gooi de nieuwsapps van je telefoon, check Facebook en Instagram minder vaak én skip het journaal. Als het echt belangrijk is, hoor je het wel van collega’s, vrienden of familie.

En dan misschien wel het allerbelangrijkste: krop je gevoelens niet op en praat erover. Wees vooral niet bang dat mensen je een zeurpiet vinden, want – ondanks dat deze lockdown relatief natuurlijk niet zo erg is als een oorlog of wat voor vreselijke situaties dan ook – is het op dit moment wel hoe jij je voelt. En jouw gevoel is áltijd belangrijk en geoorloofd.

Bron: Parool, Trimbos, PsyQ, Pexels