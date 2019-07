Gaan Niels en Rosanna voor de derde keer meedoen aan Temptation Island?

Je zou denken dat Niels en Rosanna na twee keer Temptation Island hun lesje wel geleerd zouden hebben. Toch blijkt niks minder waar. Sterker nog, het stel zou nóg een keer mee willen doen aan het programma.

En dat terwijl Rosanna vandaag nog in haar Instagram Stories hard uithaalt naar het programma. Zo is ze ‘helemaal klaar’ met de show en dat niet alleen, ze noemt Temptation ook nog nep. Toch lijkt het koppel hier aan Shownieuws te melden zeker nog open te staan voor nog een deelname. Tegenstrijdig, we know.

Verloving

De twee hebben het plan om in het huwelijksbootje te stappen en dat doe je natuurlijk niet door nóg een keer de ultieme relatietest te ondergaan. Rosanna verklaart: ‘Het is wel mooi voor we gaan trouwen, om het nog even zeker te weten. De eerste keer ben ik de fout in gegaan, de tweede keer hij en ja de derde keer…’ Ohohoh, als dat maar goed gaat.

