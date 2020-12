Nieuw seizoen van bloedstollende ‘Mocro Maffia’ vanaf eind januari te zien

Goed nieuws voor fans van de bloedstollende serie ‘Mocro Maffia’. Vanaf 29 januari is het derde seizoen van de misdaadserie te zien op Videoland. Dat maakt schrijver en hoofdrolspeler Achmed Akkabi woensdag bekend via Twitter.

Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen de kortste keren hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, en is ontwikkeld door acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi.

Internationaal

Hoewel de eerste twee seizoenen zich afspeelden in Nederland en België, lieten de makers eerder al weten dat de nieuwe reeks zich focust om “de internationale omvang van de cocaïne-industrie”. Spannend…

‘Mocro Maffia’ seizoen 3

Het tweede seizoen, dat sinds 20 maart te zien is, is de best bekeken release bij Videoland van een gescripte serie tot nu toe. Naast Akkabi spelen ook Gouden Kalf-winnaars Bilal Wahib en Nasrdin Dchar belangrijke rollen in Mocro Maffia. In 2019 kreeg Oussama Ahammoud een Gouden Kalf-nominatie voor zijn rol als Youssef ‘muis’ Taheri.

