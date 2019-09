Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman hoopt op 2 weken in ‘5 sterren gevangenis’

Afgelopen vrijdag kreeg Felicity Huffman te horen dat ze 2 weken de cel in moet vanwege haar bijdrage in het omstreden studiefraudeschandaal in Amerika. Ze betaalde 15.000 dollar zodat haar dochter een hoge score kreeg op een belangrijke toelatingstoets. Zo hoopte ze haar op een elite-school te krijgen.

De Desperate Housewives-actrice bekende van meet af aan schuld en toonde berouw voor de daden die ze verricht heeft. Haar advocaten doen er nu alles aan om Huffman in een van ’s lands ‘fijnste’ gevangenissen te krijgen.

Huffman’s juridische team hoopt dat ze haar 2 weken detentie mag doorbrengen in The Federal Correctional Institution Dublin, waar ‘slechts’ 1235 gevangenen zitten en wat op 560 kilometer rijden van haar huis in Los Angeles is. Het is nu aan rechter Indira Talwani of dit verzoek wordt ingewilligd.

Luizenleventje

In deze gevangenis mogen gedetineerden elke dag films kijken tussen elf uur ’s morgens en vijf uur ’s middags. Elke gedetineerde heeft een maximaal te besteden budget van 320 dollar per maand, wat voor Felicity dus op 160 dollar komt voor de twee weken dat ze moet zitten. Van dit geld kan ze snacks, snoep en andere extraatjes kopen.

Verschil

Hoewel Huffman niet heel lang achter tralies hoeft te zitten, zal het toch een groot verschil zijn met haar dagelijkse luxe leventje, meent Page Six. De 56-jarige actrice moet elke dag haar bed opgemaakt hebben als er om half zeven ’s morgens inspectie is. Om tien uur ’s avonds gaan de lichten uit en dient elke gevangene te gaan slapen. Haar echtgenoot William Macy en hun twee dochters mogen op zaterdag en zondag langskomen tijdens het bezoekuur, maar mogen geen eten, drinken of cadeautjes meebrengen.

Beeld: Bruno Press | Bron: ANP