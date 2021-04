Not your baby: Destiny Chukunyere (18) uit Malta zingt over woman empowerment komend songfestival

‘So if I show some skin, doesn’t mean I’m giving in’, zingt de 18-jarige Destiny Chukunyere in haar nummer ‘Je me casse’. Het lied van de kandidate is nu al ontzettend populair.

Boodschap

Het nummer heeft een duidelijke boodschap die helemaal past bij deze tijd. ‘Je me casse’ is een Franse uitspraak die ‘ik moet gaan’ betekent. Met het nummer wil ze vrouwen van haar leeftijd inspireren om nooit te twijfelen aan zichzelf. Ook al voelen ze zich soms buitenspel gezet, als je in jezelf gelooft kun je geweldige dingen bereiken.

Bookmakers

Al vanaf dat het nummer uitkwam, slaat ie lekker aan. Het lied kreeg 12 procent kans om er met de winst vandoor te gaan. Op YouTube heeft de clip dan ook veel bekijks: op dit moment al 2,9 miljoen.

Bekijk hier de videoclip: