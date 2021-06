Destiny’s Child: ‘Blij dat er in onze tijd geen social media was, dat was een ramp geweest’

Het is zo’n beetje de meest iconische meidengroep ooit: Destiny’s Child. Iedereen wilde Beyonce, Michelle of Kelly zijn óf ze ontmoeten. Er waren genoeg roddels over ze, maar die ebden altijd weer gewoon weg. Er was natuurlijk nog geen social media en daar is Michelle Williams maar wát blij mee, vertelt ze in een podcast.

In de podcast van Role Model zegt de zangeres: ‘Het is maar goed dat er geen sociale media waren ten tijde van Destiny’s Child’. Williams zegt blij te zijn dat zij, samen met Beyoncé en Kelly Rowland, hun piek hebben bereikt voordat iedereen met smartphones rondliep en er nog geen Instagram of Facebook was.

‘Doen waar we zin in hadden’

‘Oh mijn god, dat was een ramp geweest, haha! Iedereen heeft tegenwoordig maar een mening over je, terwijl wij toen gewoon konden doen waar we zin in hadden zonder dat iemand daar erg in had. Laten we zeggen dat we net op tijd zijn geweest,’ aldus Michelle, die eraan toevoegde dat ze wel onder toezicht stonden van Beyoncé’s ouders. ‘Oké, misschien konden we inderdaad niet álles doen, maar wel een beetje. En het was ook wel heel fijn om onder hun hoede te zijn, we waren echt een hechte familie.’

‘I’m a survivor’

De groep werd eind jaren ’90 razend populair, hetzij in verschillende samenstellingen. Michelle kwam in 2000 bij de groep, nadat andere dames de band hadden verlaten, al dan niet gedwongen. Michelle, Kelly en Beyoncé scoorden grote hits als Survivor en Bootylicious.

