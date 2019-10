Magisch detail: was dit je ooit al opgevallen aan Voldemort in Deathly Hallows?

Zeg je de feestdagen, dan zeg je naar onze mening ook Harry Potter. Want geeft toe: Zweinstein met kerst is alles waar je het hele jaar naar uitkijkt, toch? Oké, zonder Voldemort dan. Maar hoe vaak je de films ook gezien hebt, dit detail heb je waarschijnlijk gemist.

Ja, ook als diehard Harry Potter-fan is de kans groot dat je dit nog nooit is opgevallen. Het is namelijk een minimaal verschil, maar tóch heel belangrijk voor het verloop van de films. 10 points to… de makers in dit geval!

Gruzielement

We weten natuurlijk allemaal dat door de Gruzielementen te vernietigen, ook een stukje van Voldemort verdween. Daardoor werd ‘Hij die niet genoemd mag worden’ steeds een beetje zwakker en dat wilden ze ook terug laten komen in de films. In de Deathly Hallows is deze langzame wegkwijning dan ook op een prachtige doch subtiele manier verwerkt.

Gewaad

Onze collega’s van Flair.be hebben namelijk een bijzonder leuk nieuwtje gespot op het officiële Instagramaccount van Harry Potter. Want heb je ooit op het gewaad gelet van Voldemort? Doe dat de volgende keer dat je de films kijkt. Elke keer namelijk dat een Gruzielement vernietigd werd, werd de kleur hiervan net een stukje lichter. Zo konden de makers laten zien dat the Dark Lord letterlijk en figuurlijk aan het afsterven was. Interessant, toch?