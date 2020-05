Déze 18 mannen gaan Gaby’s hart proberen te veroveren in ‘De Bachelorette’

Nu Temptation Island langzaam tot een eind komt, moeten we naarstig op zoek naar leuke, nieuwe reality-tv. Gelukkig hoeven we niet in een zwart gat te vallen: de Bachelorette met niemand minder dan Gaby Blaaser gaat namelijk vanaf 20 mei al van start. De hoogste tijd om de mannen te ontmoeten dus!

In de nieuwste trailer is te zien hoe Gaby openhartig vertelt heel erg toe te zijn aan liefde. ‘Het is lange tijd ook niet zo geweest, maar ik heb echt zin om het weer toe te laten.’ En maar goed ook, want zo kunnen wij haar zoektocht weer op de voet volgen! ‘Iedereen kan zien hoe mooi dit intense avontuur voor mij en de achttien mannen heeft uitgepakt’, laat de blondine nog weten.

De Bachelorette

We spotten al de eerste verliefde blikken, er is sprake van een heuse kus én de rozenceremonie mag natuurlijk niet ontbreken. Maar misschien nog wel belangrijker: eindelijk worden de mannen voorgesteld die het hart van Gaby gaan proberen te veroveren. Wel achttien stuks, in de leeftijd van 24 t/m 41, durven het avontuur aan.

De mannen

Zo wil professioneel cocktailshaker André (41) maar wat graag een poging wagen. Hij ziet zichzelf als een lieve, geduldige man met ambities. Ook personal trainer Chris (24) uit Venlo gaat het spel der verleiding vol overgave aan. Met de gezamenlijke passie voor sporten zit het in ieder geval wel goed. Vliegtuigmotormonteur Wesley (27) ziet het vooral als dé kans om iemand in het echt te ontmoeten. Want Tinder? Dat is niks voor hem.

Echt een sprookje

Gaby blikt in ieder geval met een goed gevoel terug op deze periode in Zuid-Afrika. ‘Deze bijzondere vorm van daten heb ik als heel speciaal ervaren. Het was meer dan ik vooraf had durven dromen: de romantische locatie, het enthousiasme van de mannen en de geweldige dates. Het was een écht sprookje dat me voor altijd zal bijblijven.’ Vanaf 20 mei dus: wij zitten klaar.

