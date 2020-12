Deze 8 fouten zijn je nog nooit opgevallen in Home Alone

Het is elke kerst vaste prik: Home Alone. En alhoewel we nog altijd heel veel van de film houden, kunnen we ‘m ondertussen wel dromen… We doen het dit jaar daarom eens anders: we gaan namelijk proberen zoveel mogelijk foutjes te spotten!

Doe je mee?

Verrassende veranderingen

Om te beginnen hebben we wat continuïteitsfoutjes voor je. Je weet wel, van die dingen die tussen twee scènes plotseling veranderen. Neem de kleindochter van Marley, die in de kerk nog steil rood haar heeft, maar later – wanneer Kevin haar ziet knuffelen met haar opa – plots bruine krullen heeft! Ook bij de gangmuren op de bovenverdieping is iets geks aan de hand. De oplettende kijker ziet ze namelijk wisselen tussen twee tinten groen. Dat komt omdat sommige scènes op een andere locatie opnieuw geschoten moesten worden.

Waar is het wasmiddel?

In Home Alone koopt Kevin een grote fles wasmiddel. Maar aan het einde van de film vertelt hij zijn vader dat hij wasverzachter heeft gekocht… Ook opvallend: wanneer Kevin naar huis loopt, scheuren zijn boodschappentassen, zodat alle boodschappen op straat vallen. Daar is die fles wasmiddel alleen niet bij! Let volgende keer trouwens ook op de kassière, wiens scanner helemaal niet oplicht…

Er is iets mis met de slee…

Wanneer Kevin met zijn slee van de trap naar beneden wil scheuren, staat de slee recht naar beneden op de trap gepositioneerd, oftewel richting de muur. En dat is best opvallend, aangezien hij even later netjes uit de deuropening weet te sleeën… Stuurmanskunst, hoor! Nu we het toch over de slee hebben: als je goed kijkt, zie je dat de slee wieltjes aan de onderkant heeft.

Dit klopt er niet aan de boobytraps

De deurknop waarin Harry zich brandt, is gegraveerd met de letter “M”. Hij pakt de deurknop beet met zijn hand gedraaid. De wond blijkt even later echter kaarsrecht ingebrand te zijn! Of neem het moment dat de dief bedekt raakt met veren… Die zijn in het volgende shot vrijwel allemaal magisch verdwenen! Ten slotte dan nog even over die kerstversieringen. Hoe wist Kevin dat Marv zijn schoenen uit zou trekken? Met schoenen aan had hij namelijk niets gevoeld van die scherven.

Fouten aan het vliegtuig

Ook op het vliegtuig waarin de familie McCallister reist, hebben we wat aan te merken! De familie vliegt naar Parijs in een McDonnell-Douglas DC-10… Ze landen echter in een Boeing 757. En dat is best bijzonder voor een rechtstreekse vlucht. Dat is echter niet de enige fout: wanneer ze opstijgen, is het ochtend in Chicago. Aangezien een vlucht naar Parijs zo’n acht uur duurt, is het toch knap dat ze op klaarlichte dag aankomen… Het zou in Frankrijk dan namelijk 2 uur ’s nachts moeten zijn!

Spot de cameramensen

Ook altijd leuk: cameramensen (of koffiebekers!) die per ongeluk in beeld te zien zijn! Ook Home Alone kent dit soort fouten. Tegen het einde van de film, als Marley herenigd wordt met zijn zoon, is er bijvoorbeeld duidelijk een hand met een camera zichtbaar… En wanneer Kevin aan het begin van de film Buzz zijn kamer binnenloopt, zie je rechtsonder het been van een crewlid. Ook grappig is het feit dat je in de boomhut duidelijk kunt zien dat het touw dat Kevin probeert door te knippen omhoog wordt gehouden door visdraad.

Tellen met Heather

En dan onze laatste (en misschien wel favoriete!) fout in Home Alone! Wanneer Heather probeert alle kinderen te tellen voordat ze vertrekken naar de luchthaven maakt ze écht een foutje. Wanneer Buzz haar onderbreekt, is ze waarschijnlijk daadwerkelijk even afgeleid. Zodoende telt ze zichzelf twee keer en vergeet ze Linnie mee te rekenen!

Zoals gezegd is Home Alone onze favoriete kerstfilm! Juist daarom vonden we het zo leuk om eens met hele andere ogen naar de film te kijken! Deze paar kleine foutjes doen echter niets af aan het plezier dat we jaarlijks weer aan de film beleven. Wat je beeld van Home Alone echter wel voorgoed zal veranderen is dit toplijstje, waarin we je laten zien hoe de acteurs uit de film er nu uitzien!

O, en wanneer je zelfs nu nog geen zin hebt in deze golden oldie wijzen we je graag op dit lijstje met die tien beste kerstfilms van de afgelopen tien jaar, of nog recenter: deze 11 nieuwe kerstfilms!

Home Alone is dit jaar niet op Nederlandse tv-zenders te zien tijdens de kerst. Wél kun je de film streamen op Disney+.