Déze acteur verlaat Grey’s Anatomy na 12 (!) jaar

(Let op: kan spoilers bevatten): Het was liefde op het eerste gezicht toen acteur Jesse Williams (39) zijn entree maakte als Jackson Avery in ‘Grey’s Anatomy’. Over een tijdje zullen we het echter toch echt zonder zijn blauwe kijkers moeten doen. De acteur gaat de ziekenhuisserie na jaren trouwe dienst verlaten.

Dat hebben de makers van ‘Grey’s Anatomy’ bevestigd nadat de meest recente aflevering donderdagavond werd uitgezonden in de Verenigde Staten. ‘Jesse Williams is een buitengewone artiest en activist. Het was een cadeautje om te zien hoe hij zich in de afgelopen jaren ontwikkelde, zowel voor de camera’s als daarbuiten. We gaan Jesse ontzettend missen en we gaan de jarenlang perfect gespeelde Jackson Avery missen’, zegt showrunner Krista Vernoff.

Regiestoel

Wie precies de knoop doorhakte, is niet bekend. Wel weten we dat Williams’ contract aan het eind van het seizoen sowieso zou aflopen. Een verlenging zit er dus niet in. Naast de rol van Jackson spelen, nam Williams achter de schermen ook regelmatig plaats in de regiestoel. Daarnaast is hij een van de producenten van de korte film ‘Two distant strangers’ die vorige maand een Oscar won. Jackson moeten we dus missen, maar van Williams zijn we (gelukkig) nog lang niet af.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress