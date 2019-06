Deze bekende papa’s vieren hun eerste vaderdag

Het is vandaag Vaderdag en voor de sterren die onlangs papa zijn geworden, is deze dag éxtra speciaal!

Lees ook: Van de levensgenieter tot de muziekliefhebber: 8x cadeautips voor Vaderdag

Prins Harry

Op 6 mei werd baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren, het eerste kindje van Meghan Markle en prins Harry. Vandaag viert de prins zijn eerste vaderdag. Op het officiële Instagram-account van The Duke and Duchess of Sussex zien we een hele schattige foto van de kleine Archie.

Ronnie Flex

In december vorig jaar werd Nori Dua Plasschaert geboren, het eerste dochtertje van de rapper die hij samen met DJ Wef kreeg. Op Instagram deelt Ronnie een filmpje met zijn dochtertje. “Het zijn alleen wij”, schrijft hij erbij.

Lil’ Kleine

De rapper, die in het echt Jorik Scholten heet, is de meest kersverse vader van dit hele rijtje. Precies een week geleden kreeg hij zijn eerste kindje met zijn verloofde, Jaimie Vaes. Lío Zion Vaes Scholten, zo heet hun pasgeboren zoontje. “Dankjewel lieverd, mijn allereerste vaderdag”, zegt Jorik in zijn verhaal op Instagram. Hierin zien we dat een gedekte tafel met een lekker ontbijtje voor hem klaarstaat.

Erik Zwennes

De verloofde van Roxeanne Hazes is bijna één jaar papa van Fender Andrew Arnold. De kleine man werd namelijk op 12 juli vorig jaar geboren. Op Instagram schrijft Erik: “Midden in de nacht, vroeg in de ochtend, een wilde middag of drukke avond, jouw vader zijn is zó leuk en dankbaar. Dankjewel allerliefste Roxeanne Hazes voor onze zoon, deze prachtige maanden en de lieve cadeautjes. Jullie zijn de besten.”

Sven Kramer

Vorig jaar in oktober kwam Kae Robin Kramer ter wereld. Het eerste kindje van Sven Kramer en Naomi van As. De meervoudige wereldkampioen in schaatsen plaatst op Instagram echter geen foto van zijn dochtertje op deze dag, maar een foto van zichzelf met zijn eigen vader. “Waar het allemaal begon”, schrijft hij erbij. Zo ziet de schattige Kae eruit:

Ferri Somogyi

Ook voor de GTST-acteur is het zijn eerste vaderdag. Op 9 september 2018 beviel zijn vrouw Noëlle van hun eerste kind, dochtertje Véda Somogyi. “M’n eerste vaderdag! Verwend door mijn lieve vrouw en kind. Met een kadootje van Véda, een handje op krimpfolie”, schrijft de trotse papa bij zijn foto op Instagram.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.