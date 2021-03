Déze BN’er wordt de nieuwe Bachelor

Na Gaby Blaaser en prins Charming Marvin helpt Videoland opnieuw een begeerde vrijgezel aan (hopelijk) de liefde van z’n leven. Ditmaal gaat Tony Junior op zoek naar zijn droomvrouw.

Je zou denken dat Tony Junior, die eerder een relatie had met Maan, als dj de vrouwen aan zijn voeten heeft liggen. Zijn carrière gaat inderdaad sky high, maar dat liefdesleven laat nog te wensen over. Voorwaarde is wel dat een toekomstige partner een beetje relaxt met dat drukke leven om kan gaan.

‘Mega-ervaring’

“Ik ben heel vaak op reis, besteed veel tijd aan dingen als studiowerk, label- en managementmeetings en natuurlijk mijn socials. Het zou heerlijk zijn een partner te vinden die daar mee kan omgaan, zodat we elkaar kunnen steunen in alles wat we doen.”

Om die partner te vinden, reist Tony af naar het buitenland waar hij een groep vrijgezelle vrouwen ontmoet. Of ze daar tussenzit is natuurlijk afwachten, maar de dj heeft er in ieder geval enorm veel zin in. “Meedoen aan De Bachelor is voor mij nu al een mega-ervaring. De Bachelor is één groot avontuur voor mij. Het zou geweldig zijn als ik de ware liefde tref, iemand met wie ik honderd kan worden.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Videoland