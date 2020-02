Deze BN’ers laten zich niet gek maken door winterstorm Ciara

Winterstorm Ciara zal aan het einde van deze middag losbarsten met zware windstoten tot wel 130 kilometer per uur. Het KNMI heeft dan ook code oranje afgekondigd vanwege gevaarlijk en extreem weer, maar de sterren laten zich niet gek maken.

Bridget Maasland

Ondanks dat er al zo’n 120 vluchten zijn geannuleerd op Schiphol Airport zit Bridget heerlijk in een vliegtuig van KLM. Zou de presentatrice dan toch haar liefje André en zijn ex Monique opzoeken op Curaçao of zoekt ze de zon ergens anders op?

Chantal Janzen

Chantal houdt haar ‘puppies’ maar lekker binnen vandaag, voor het geval dat ze wegwaaien. ‘Al zou ik dat af en toe niet erg vinden. Als ze heel even de hoek om waaien. Voor het donker thuis graag’, grapt de presentatrice bij haar foto op Instagram.

Marieke Elsinga

Radio-dj Marieke is samen met haar poes Kiki naar de vogels aan het kijken. In de reacties speculeren haar volgers over de fotograaf, want wie heeft nou deze foto gemaakt? Of was het toch de zelfontspanner op haar telefoon?

Jan Versteegh

Ondanks dat hij zelf buiten staat, hoopt de presentator niet dat zijn volgers vandaag wegwaaien. ‘Lieve mensen, waai niet weg vandaag’, schrijft Jan bij de foto.

Fred van Leer

Fred had stiekem gehoopt dat Jan even eerder gewaarschuwd had. ‘Current mood’, schrijft de stylist bij zijn foto.

Angela Groothuizen

De zangeres moet er niet aan denken om haar theatervoorstelling te missen op deze stormachtige zondag. ‘Geen code oranje houdt ons tegen hoor mensen! We hebben er zin in!’, schrijft ze.

Bas Smit

De man van Nicolette van Dam kon ook niet binnenblijven vandaag, want hij ging zijn liefje ophalen op Schiphol. ‘Langste week van m’n leven’, schrijft Bas bij de foto van zijn twee dochters op de luchthaven. ‘Blij dat m’n meisje terug is.’ Nicolette was voor opnames voor de Nationale Postcode Loterij een paar dagen in Zuid-Afrika.

Bron: Nu.nl