Deze Britse serie was de grote winnaar van de BAFTA’s

Gisteren werden in Londen de meest prestigieuze film- en televisieprijzen van het Verenigd Koninkrijk uitgereikt; de BAFTA’s (British Academy of Film and Television Arts). Wat wij te maken hebben met de Britten? Niet meer zo heel veel, hè Brexit, maar op seriegebied bieden ze altijd hoop: wat het daar goed doet….

De grote winnaar van de avond was de misdaadserie Killing Eve. De serie ging in totaal met drie bronzen maskers – beste dramaserie, beste actrice en beste vrouwelijke bijrol – naar huis.

Killing Eve

Killing Eve gaat over Eve, een verveelde medewerkster van de Britse veiligheidsdienst MI5. Haar saaie bureaubaan staat haaks op haar fantasieën van een leven als spionne. Villanelle is een getalenteerde huurmoordenares die voortdurend van gedaante verandert en verknocht is aan de luxe levensstijl die ze er dankzij haar gewelddadige werk op na kan houden. Killing Eve vertelt het verhaal van twee uiterst intelligente vrouwen die door elkaar zijn geobsedeerd en de strijd tegen elkaar aanbinden in een spannend kat-en-muisspel.

In Nederland kun je Killing Eve terugkijken via NPO Plus en Videoland.

Bron: LINDAnieuws.nl, beeld: BBC