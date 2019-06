Deze bron weet het zeker: ‘Pommeline en Fabrizio zijn uit elkaar’

Het Vlaamse weekblad Dag Allemaal weet het zeker: Fabrizio en Pommeline zijn echt uit elkaar. De reden van de breuk? Fabrizio wilde niet meer verder. Voor hem is het ‘over and out.’

Al sinds de bekendmaking van hun deelname aan Temptation Island VIPS – dat vanaf eind juni te zien is – klinken er geruchten over een breuk tussen de twee. Fab & Pom zijn al lange tijd niet meer samen in het openbaar gezien of verschenen in elkaars stories. Ook werd Fabrizio onlangs met een VIPS-verleidster gespot tijdens een warme stranddag en ging Pommeline afgelopen weekend in haar eentje de hort op. In verschillende stories was te zien hoe ze met andere ex-deelnemers van Temptation de bloemetjes buiten zetten op het 7th Sunday festival. Nog een teken aan de wand: Pommeline’s jaloezie bleek eerder al een probleem binnen de relatie.

Temptation Island

Toch – zo meldt Dag Allemaal – zou Temptation Island niet direct met de breuk te maken hebben. Zelf houden Pommeline en Fabrizio hun lippen stijf op elkaar. ‘Ik kan daar niets over kwijt. Dat zou me in een lastig parket brengen,’ laat Fabrizio aan het weekblad weten. Daarmee doelt Fabrizio op het contract dat hij – net als Pommeline – waarschijnlijk getekend heeft met de makers van het programma. Als zij hun relatiestatus voor het einde van Temptation Island VIPS bekend maken, dan moeten ze immers een boete betalen.

Voordat je helemaal meegaat in deze berichtgeving; er zijn ook tegenstrijdige signalen. Pommeline werkt nog altijd in Fabrizio’s tattoozaak in Beringen en bovendien is via stories te zien dat ze sporten in dezelfde sportschool. Wat denk jij?

