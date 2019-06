Zeeman is al een tijd goed op weg met vooruitstrevende campagnes. Zo zagen we eerder een model met een prothese voorbijkomen in een pantycampagne. Ook nu flikt Zeeman het weer.

Waar we bij lingeriecampagnes normaal vaak ‘het perfecte plaatje’ zien, gooit Zeeman het over een heel andere boeg. In de nieuwste campagne van het merk zien we een ouder koppel, zoenend in ondergoed.

Gedurfd

In de reclame zien we het stel, de 65-jarige Hélène en de 72-jarige Ruud. Hélène had in het begin wel haar twijfels over de gedurfde shoot. ‘Ik moest er wel even over nadenken, wat zouden mijn kinderen er wel niet van vinden? Ik was net oma geworden!’ zo vertelt ze aan Editie NL. Uiteindelijk besloot ze er toch voor te gaan. ‘Ik dacht: waarom niet? Ik vind het toch wel heel mooi dat je nog gevraagd wordt op deze leeftijd.’

Realistisch

Het idee achter de campagne is het inzetten van echte mensen voor een realistische afspiegeling van de samenleving. Zo zijn bijvoorbeeld ook een zwangere vrouw en een model met okselhaar te zien. Een woordvoerder vertelt: ‘Zo willen wij laten zien dat Zeeman er voor iedereen is en dat we dichtbij onze klanten staan. We laten de producten zien zoals ze gebruikt worden in het dagelijks leven.’ Go Zeeman!

Lof

De reclame wordt op social media volop geprezen en iedereen is vol lof over de campagne.

de #Zeeman reclame is het hoogtepunt van het afgelopen uur: uitgekiend, behendig en doeltreffend: https://t.co/BVJWk0Yp0M #NEDCMR — harry van dooren (@Harevista) 15 juni 2019

Bekijk de reclame hieronder:

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Zeeman