Déze eis stelde Gaby in ‘de Bachelorette’: ‘Toevallig viel ik diezelfde avond af’

Oh, oh, oh, het leed wat de nasleep van de Bachelorette heet. Alle mannen lijken nog héél even hun zegje willen doen in de media. En ja, ook de deelnemers die je eigenlijk allang vergeten was. Andre stelt namelijk dat Gaby een nogal bijzondere eis had voor haar potentiële lovers.

Ja, voor Andre Montijn moet je misschien weer even diep graven in je geheugen. Hij ging in een van de eerste dates met Gaby en Jordy mee bungeejumpen. Al was toen al duidelijk dat de Bachelorette iets minder aandacht had voor hem dan voor the one that got away.

Eis de Bachelorette

Erg lang mocht André dan ook niet blijven en hij denkt dat zijn leeftijd – hij was met zijn 41 jaar de oudste van het stel – daar iets mee van doen had. Aan indebuurt vertelt hij: ‘Ze vroeg hoe oud ik was en ze was verbaasd dat ik 41 zei. Blijkbaar had ze het productieteam de opdracht gegeven om mannen te casten tot en met 37 jaar. Toevallig viel ik diezelfde avond af.’

Geen match

Máár: Montijn zag ook wel in dat het gewoon simpelweg geen match was tussen hen twee. ‘We hebben nét niet de raakvlakken die ik echt zoek.’ Opvallend is de eis voor de leeftijdsgrens in de Bachelorette wel, aangezien Gaby in de podcast van Kaj Gorgels aangeeft toch maar weer voor oudere mannen te gaan. En wat blijkt? Haar vermeende nieuwe vlam passeert precies wel de magische leeftijd van 40 jaar.



