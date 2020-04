Vrolijk nieuws voor Natassia van Kerkvoorde! De 28-jarige kandidate uit het huidige seizoen Expeditie Robinson: Nederland vs België onthulde gisteren op Instagram dat ze een kindje verwacht. “Na lang wachten willen we naar buiten komen met dit voor ons wonderlijk nieuws”, zo schreef ze bij de foto.

Natassia van Kerkvoorde zwanger

En dat ze haar zwangerschap lang heeft verzwegen, blijkt wel uit de uitgerekende datum. “Wij tellen af tot juni 2020 om dit kleintje eindelijk te mogen ontmoeten”, zo schrijft Natassia erbij. De Expeditie Robinson-kandidate, die vlak voor de samensmelting het spel moest verlaten, heeft een relatie met de bekende Vlaamse chef-kok Wout Bru (51). Hij heeft al een 20-jarige zoon en een 19-jarige dochter uit een eerder huwelijk.

Expeditie Robinson

Het huidige seizoen van Expeditie Robinson, dat in Nederland exclusief via Videoland te zien is, komt steeds dichterbij de ontknoping. Op 30 april is de finale te zien.