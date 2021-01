Deze hint in ‘Wie is de Mol?’ wijst regelrecht naar Marije

Je hebt alle hints van aflevering 3 misschien al doorgespit, maar er is nog een aanwijzing die we over het hoofd hebben gezien. En die wijst regelrecht naar Marije. De Shownieuws-deskundige doet namelijk behoorlijk opvallende uitspraken.

Molloten hebben namelijk flink zitten puzzelen en Marije doet nogal cryptische uitspraken in haar biecht. Nu doen natuurlijk alle kandidaten dat, maar hier zit wel echt een mogelijke hint achter!

Marije hint

Max van den Broek legt het tot in de puntjes uit in een nabespreek-video van de Telegraaf. Helemaal zelf gespot heeft hij deze aanwijzing niet, hij werd weer geholpen door een andere Molloot Tristan. Maar waar gaat het nu precies om? Nou, let goed op de beginletters van de zinnen als Marije zich voorstelt. ‘Mijn strategie voor Wie is de Mol? is eigenlijk om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ook niet de andere versie van mezelf te laten zien. Lekker fanatiek dat spel in te gaan.’ Zie je het al?

Waar is dit misgegaan?

Ook hebben we eerder gezien dat Marije vaak de schuld bij anderen legt als iets fout gaat. Ze vraagt zich dan ook regelmatig af: ‘Waar is dit misgegaan?’ En ook deze letters vormen samen het woord ‘WIDM’. Het kan natuurlijk gewoon een toevalstreffer zijn óf een hele slimme manier om haar identiteit als Mol door te laten schemeren.

Meest verdacht

In de app van het populaire programma worden in ieder geval ook alle pijlen op Marije gericht. Knevel staat bovenaan het verdenkingenlijstje en krijgt met 21 procent de meeste stemmen van alle deelnemers. Joshua zit haar op de hielen, dat dan weer wel.

Bron: Superguide | Beeld: Still