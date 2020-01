Nee, je hoeft deze keer geen jaar te wachten op een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Het programma gaat gewoon door, maar dan met onbekende deelnemers. En die kandidaten zijn zojuist onthuld!

Nieuwe ‘Expeditie Robinson’ keert terug naar de oorsprong

Kandidaten Expeditie Robinson

En nu zijn de kandidaten aan deze Videoland-only variant van Expeditie Robinson dus onthuld! Geen bekende gezichten (logisch), maar wel al leuk om even kennis te maken. Hoeven we niet de eerste aflevering krampachtig namen proberen te gaan onthouden.

Nederland

Voor ons eigen kikkerlandje strijden Aisha, Elroy, Nelleke, Dennis, Anouk, Eva, Jorik, Herman (vlnr) om de titel.

België

Daarin krijgen ze flinke concurrentie van de Belgen. Niels, Natassia, Koen, Ruth, Liesbeth, Farah, Kevin, Thomas (vlnr) zullen zich niet zomaar gewonnen geven. En daarmee zijn alle kandidaten van Expeditie Robinson compleet!

Expeditie Robinson

De presentatie ligt in handen van Geraldine Kemper. Geen onbekende van het programma: ze deed namelijk zelf mee in 2013. Vanaf 23 januari is de show exclusief te zien op Videoland. De vorige reguliere editie met BN’ers werd na een nogal teleurstellende finale gewonnen door tv-kok Hugo Kennis. Hopelijk hebben de kandidaten in deze variant van Expeditie Robinson een iets spannendere eindstrijd!



