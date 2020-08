Déze kandidaten gaan het avontuur aan in ‘Love Island NL’

Met nog iets minder dan een week op de teller, zijn gisteren de kandidaten van ‘Love Island NL’ onthuld! En hoewel Spanje volledig op code oranje is gezet, hoef je je geen zorgen te maken over je favoriete programma.

Andere locatie, zelfde concept: Love Island NL verhuist naar nieuwe villa

Op 31 augustus gaat de show alweer van start en dat betekent dat het tijd is voor een berichtje! De 11 deelnemers zijn namelijk meer dan klaar om de liefde te vinden.

Ook dit jaar is het weer een mix van knappe koppen uit zowel ons kikkerlandje als België. Zo zullen we Fabiënne (23), Imen (25), Mert (20), Joan (25), Giuliano (27), Remco (25) uit Nederland terug gaan zien. Voor onze Zuiderburen mochten Josephine-Charlotte (20), Mattheüs (23), Lisa (25) en Raphaëlla (21) en Axel (24) hun koffers pakken.

Code Oranje

Gisteren werd heel Spanje op oranje reisadvies gezet, maar voor de makers is dit geen reden tot paniek. De villa bevindt zich weliswaar op Gran Canaria, maar de veiligheid van de kandidaten van Love Island NL heeft de hoogste prioriteit, aldus RTL. ‘Op dit moment zitten de presentatoren en de gehele basiscast (inclusief bomshells) gelukkig al op het eiland. De show kan volgende week maandag dus gewoon starten. We houden het reisadvies nauwlettend in de gaten.’

