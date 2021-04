Déze Kardashian-telg is nu miljardair (en de rijkste van allemaal)

De gemiddelde Kardashian-Jenner telg hoeft nou niet bepaald op een houtje te bijten. Maar ook binnen de familie geldt: baas boven baas. Het leek er even op dat Kylie Jenner stiefzus Kim Kardashian voorbij zou streven, maar daar stak Kim een stokje voor. Kim is nu namelijk officieel miljardair.

Dat heeft alles te maken met haar ondergoedlijn Skims en beautylijn KKW Beauty. Daarnaast verdient ze lekker aan realityserie ‘Keeping up with the Kardashians’, heeft ze geïnvesteerd in vastgoed en verschillende lucratieve deals gesloten met adverteerders. Kortom: Kim is loaded. Volgens Forbes is de ondernemer nu goed voor een miljard dollar.

Rijkste zwarte man

Het nieuws komt nadat afgelopen week bekend werd dat haar bijna ex-man Kanye West de rijkste zwarte man in de Amerikaanse geschiedenis is. Hij is naar schatting goed voor zo’n 4,7 miljard dollar.

Toch niet Kylie

Eerder werd altijd gedacht dat niet Kim, maar Kylie de rijkste zus was. De vork zit toch anders in de steel, bleek in 2020. Dat heeft – hoe het kan ook anders – alles te maken met corona. Door het effect van de pandemie op haar beauty business is Kylie goed voor ‘maar’ 700 miljoen dollar.

Skims

Skims ondergoedlijn bleek in 2020 juist een schot in de roos. Kim lanceerde loungewear en matching setjes die als zoete broodjes verkochten. Haar laatste hit is de ‘sculpting bra’. Volgens fans zit die bralette comfortabel zonder dat ‘ie je boezem platdrukt. En met zo’n vondst kun je dus héél rijk worden.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Seventeen | Beeld: Brunopress