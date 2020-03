Nu je binnen moet blijven waar kan, stond het laatste seizoen van Love Island UK misschien nog wel op je watchlist om alles even te vergeten. Toch kwam ook tijdens deze realityserie de realiteit aardig dichtbij. Een van de kandidaten beweert namelijk destijds al het coronavirus te hebben gehad.

We hebben het over niemand minder dan Shaughna. Via Instagram Stories verklaart ze: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik het coronavirus had in de Love Island-villa.’

Coronavirus Love Island

Waarom ze dat denkt? Nou, omdat ze tijdens de opnames niet alleen hoge koorts had, maar ook nog last kreeg van serieuze ademhalingsproblemen. Hoewel dit natuurlijk maar aannames zijn, blijft Shaughna de komende tijd gewoon thuis. Wat natuurlijk ook het veiligste is om te doen.

Nieuw seizoen

Of de Nederlands/Vlaamse variant een nieuw seizoen krijgt, is nog maar de vraag. De opnames zouden plaatsvinden in augustus, zo werd eerder bekend. Maar of dat nog wel allemaal door kan gaan… Er zijn natuurlijk belangrijkere dingen in de wereld. Een reünie staat als we de kandidaten moeten geloven wel op de planning. Oud-deelneemster Floor liet doorschemeren op Instagram: ‘Die komt binnenkort, verder kan ik er niks over zeggen.’ We gaan er vanuit dat deze hereniging dan misschien al opgenomen is, want in de huidige omstandigheden is zoiets natuurlijk niet mogelijk. We gaan het zien.



