De ontknoping afgelopen zaterdag voelde weer heerlijk vertrouwd. Geen live-uitzending, geen publiek, maar gewoon old school lekker naar de handelswijze van de saboteur kijken. Maar déze molactie in WIDM heb je waarschijnlijk gemist.

Lees ook:

Nikkie ontroert kijkers tijdens slotaflevering ‘Wie is de mol?’

Ja, ook de geheime hints die wij als kijkers in WIDM konden spotten, werden nog niet gedeeld. Maar dat is niet de molactie waar we het hier over hebben.

Jeroen de Mol

Speciaal voor ‘het internet’ (zoals de twee het zelf noemen) is er namelijk nog een extra optreden te zien van de saboteur. Jeroen vertelt nog aan Rik over zijn rol als Mol: ‘Ik ben vooral waanzinnig trots op hoe het is gegaan en gelopen is.’ Ook is de radio-dj blij dat hij het voor elkaar heeft gekregen om zijn van te voren bedachte strategie uit te voeren. ‘En dat die ook zo gewerkt heeft zoals ik hoopte. Op sommige punten zelfs beter dan ik had durven dromen.’

Molactie WIDM

En dat zijn plannetje gelukt is, blijkt maar weer als hij vertelt over de opdracht met de gastenlijst. Weet je het nog? De kandidaten moesten hier een hoop Italiaanse namen opstellen en vervolgens mensen die zo heten verzamelen voor het diner. Dat het etentje zowat in het water viel, was mede aan Jeroen te danken. ‘Ik noemde Italiaanse namen op die helemaal niet meer worden gebruikt’, aldus Kijk in de Vegte. ‘Ook heb ik zoveel mogelijk namen genoemd, want hoe meer namen hoe moeilijker.’

‘Ga maar’

Maar dat niet alleen. Want wanneer ze iemand vinden met wél de goede naam, besluit Jeroen om de beste man te vertellen dat hij toch niet hoeft te komen. Slim, heel slim. Bekijk hieronder nogmaals hoe hij te werk ging.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Boulevard | Beeld: AVROTROS