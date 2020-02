Deze (niet zo hygiënische) fouten maak je waarschijnlijk in de sportschool

Naar de fitness zonder te zweten? Kleine kans dat dat gaat lukken. Het is daarom ook logischerwijze niet de meest hygiënische plek. Toch zijn er ook fouten die je zelf maakt in de sportschool.

Lees ook:

Waarom sporten met deze kou en regen juist goed is voor je gezondheid

Personal trainer Katrien Sas van Fit-A-Bonita Personal Training heeft een aantal tips om veelvoorkomende hygiënische nalatigheden te voorkomen. Want hoe zit het met sportkleding meerdere keren dragen, als je niet zo erg gezweet hebt? ‘Het kan geen kwaad om je sportoutfit bijvoorbeeld 2 keer na elkaar te dragen. Als personal trainer gespecialiseerd in vrouwen, vind ik het wel belangrijk om je hygiëne down under te bewaken. Doe dus zeker schoon ondergoed aan na het sporten. Liefst bamboo-ondergoed, dat zorgt voor een betere verluchting. En neem een douche met PH-neutrale zeep of was je schaamstreek met water indien je vaginale infecties wil vermijden.’ En probeer toch echt om je sportkleren niet te vaak achter elkaar te dragen: het is een broeihaard van bacteriën die ook nog eens kan gaan ruiken. ‘Als je dus liever geen vieze blikken krijgt in de fitness, was je dus het best regelmatig je outfit.’

Fouten sportschool

Heb je jezelf net naar de sportschool gesleept, kom je er daar achter dat je je handdoek of drinkfles vergeten bent. Bummer. Maar in dit geval is het echt not done om deze spullen van iemand anders tijdelijk te lenen. ‘Ik raad anderen af spullen te gebruiken van anderen’, aldus Katrien. ‘Je weet nooit of de andere toevallig geveld is met een verkoudheid of net een koortslip heeft. Zorg er dus voor dat je voorzien bent van je eigen materiaal.’

Verkouden

Je voelt je wat snotterig, maar nog prima in staat om te sporten. Toch kun je in dit geval beter thuis blijven. ‘Wees loyaal naar je medemens en houd je bacteriën bij je. Naast het feit dat je anderen kan aansteken, heeft je lichaam ook gewoon rust nodig om te herstellen. Alle energie in je lichaam zou naar je herstel moeten gaan en niet naar sporten. Dat kan het herstel van je ziekte vertragen.’ De oplossing? Thuis even kort een work-out doen en daarna rust nemen.

Let op met je handdoek

Sowieso is je handdoek vooral een grote bron voor bacteriën. Katrien verklaart: ‘Een van de grootste fouten die gemaakt worden op vlak van hygiëne in de fitness is erop vertrouwen dat andere sporters hun toestel wel hygiënisch achterlaten. Een handdoek op je toestel leggen is hygiënisch omdat jij er dan geen zweet op achterlaat, maar het voorkomt bovenal ook dat de bacteriën op het toestel in aanraking komen met jouw huid.’ Je doet het dus vooral voor je eigen hygiëne. ‘Daarbovenop is het belangrijk dat je je eigen handdoek niet gebruikt én om de bacteriën van anderen van de toestellen te vegen én om daarna je voorhoofd schoon te maken. Gebruik de sprays en trekdoekjes die ter beschikking zijn in de fitness.’

Grote wasjes

Als laatste tip heeft ze om áltijd je sokken te wassen na het sporten en ook je zooltje uit je schoenen eens mee te nemen in een sopje. Dit voorkomt schimmel en infecties bij je voeten. Sowieso is het belangrijk om na een w0rk-out snel onder de douche te springen om schimmelinfecties te vermijden. En geef toe, hoe vaak gaat je sporttas in de was? Waarschijnlijk niet heel vaak. Gebruik daarnaast een metalen of glazen drinkfles (hierin worden veel minder bacteriën vastgehouden) en you’re good to go. Zo maak je zeker geen fouten meer in de sportschool!

Bron: HLN | Beeld: iStock