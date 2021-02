Say what? Déze producten bevatten dierlijke ingrediënten

Denk je helemaal goed bezig te zijn: minder (of misschien wel geen) vlees en vis, fair fashion en biologische producten, blijkt dat in veel dagelijkse producten gewoon dierlijke ingrediënten zitten. Say what?

Dat er dierlijke ingrediënten in zuivel zitten, dat weten we allemaal wel. Maar déze producten?

Shampoo & crèmespoeling

PETA toont in onderzoek aan dat er bizar veel dierlijke ingrediënten in je haarproducten kunnen zitten. Tot wel 20 componenten per shampoo (nogmaals, bizar). Wil je honderd procent zeker dat je een product vrij van dierlijke ingrediënten koopt? Ga voor iets waar heel duidelijk ‘vegan’ op staat.

Je denkt misschien: lekker, een snoepje! Maar als je vega bent, kun je de meesten beter laten staan. De boosdoener? Gelatine. Het wordt toegevoegd voor de stevigheid en wordt gehaald uit restproducten van geslachte dieren gehaald. Denk aan koeienbotten, visafval en varkenshuiden (iewl). Maar niet alleen snoepjes, ook aan sommige voorverpakte notenmixen. Check dus altijd goed het ingrediëntenlijstje als je de dierlijke stoffen wilt skippen.

Goor feitje (echt heel goor, dus als je altijd geraffineerde witte suiker in je thee of koffie doet, lees dit dan niet #struisvogelpolitiek). Die suiker is zo wit omdat het gebleekt wordt met koolstof, afkomstig uit dierlijke botten. Ranzig.

In de meeste typen lijm wordt gebruik gemaakt van dierlijke ingrediënten. Het plaksel wordt dan gemaakt door het koken van dierlijk weefsel en botten. Zo is de lijm in boeken en instrumenten bijvoorbeeld vaak dierlijk.

Nou, geen leuk nieuws voor vega snackbarliefhebbers. In veel cafetaria in Nederland worden frites gebakken in dierlijk vet of er worden ook kroketten en frikadellen in gebakken. Waar je sowieso naartoe kunt voor een vega proof menu: de Mac. Zij bakken niet in dierlijk vet én het wordt niet gebruik voor vleesproducten.

Als milieubewuste heb je natuurlijk altijd je eigen tasjes bij je als je boodschappen gaat doen. Maar hé, je bent ook maar een mens en vergeet wel eens wat. Koop dan alleen liever geen plastic tasjes, want veel kunststoffen bevatten dierenvet. Reden: de slipmiddelen in vet verminderen de wrijving van materiaal.

Een cake maken van een voorverpakte bakmix? Liever niet als je vega bent. Of tenminste, het kan wel. Maar check dan even of er gebruik wordt gemaakt van plantaardig vet en niet van dierlijk vet.

Dit geloof je toch niet? In batterijen? Maar het blijkt toch echt zo te zijn. Gelatine en dierlijke vetten worden wel vaker gebruikt om de structuur van metaal te verbeteren en dat gebeurt dus ook in batterijen.

Laat je trouwens niet ontmoedigen door dit lijstje. Er zijn van héél veel dingen echt goede vegan varianten (wat dacht je van vegan leer?) en iets doen is beter dan niets doen. Ook kleine stapjes en aanpassingen kunnen uiteindelijk leiden tot een geheel vegan bestaan. Het hoeft niet in één keer.

